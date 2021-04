Chieti espugna San Severo e vola ai playoff

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – LUX Chieti Basket 1974 63-73

(13-14, 18-12, 20-23, 12-24)

Nell’ultimo match di stagione regolare del girone rosso Chieti fa il colpo e si qualifica all’ambito girone giallo che ammette direttamente ai playoff.

Una partita equilibrata che San Severo ha ben approcciato (9-2 3′) nonostante l’assenza di Clarke (risentimento muscolare). Chieti chiarisce subito le proprie intenzioni rientrando con Meluzzi (11-10 6′) ed andando sul +6 con la tripla di Bozzetto (13-19 8′), prima di un 5-0 casalingo firmato Contento-Mortellaro per il 16-18 del 10′. I neri partono meglio anche in avvio di seconda frazione (26-19 15′) pur sbagliando una caterva di liberi (saranno 8/22 al 40′) che lasciano Chieti attaccata all’intervallo lungo, 31-26 20′.

Al rientro dagli spogliatoi è questa volta Chieti a scattare meglio dai blocchi, l’ex Sodero impatta a quota 34 (24′), Contento firma il nuovo +6 interno (40-34 25′) ma i viaggianti non mollano di un cm e con un Williams in gran spolvero sorpassano (42-43 27′). prima della tripla a fil di sirena di Contento del 51-49 30′. Antelli in apertura di ultimo periodo sigla l’ultimo vantaggio casalingo (60-57 32′), si scatena Williams che sfrutta al meglio il p/r centrale ed ammazza la partita (60-65 36′) con l’aiuto di Meluzzi che dalla lunga distanza fa scorrere i titoli di coda (60-71 38′).

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Marco Contento 16 (0/3, 4/9), Chris Mortellaro 14 (7/7, 0/0), Michele Antelli 9 (2/5, 1/5), Andy Ogide 9 (2/5, 1/2), Iris Ikangi 6 (0/5, 2/5), Marco Maganza 6 (3/3, 0/0), Simone Angelucci 3 (0/1, 1/2), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Emidio Di donato 0 (0/0, 0/3), Michele Guida 0 (0/0, 0/0), Simone Franciosi 0 (0/0, 0/0), Riccardo Bottioni 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 8 / 21 – Rimbalzi: 30 9 + 21 (Andy Ogide 7) – Assist: 18 (Marco Contento 5)

LUX Chieti Basket 1974: Paulius Sorokas 16 (6/9, 0/0), Davide Meluzzi 16 (1/7, 2/7), Matteo Graziani 14 (5/6, 1/4), Pendarvis Williams 14 (5/6, 0/1), Davide Bozzetto 9 (3/5, 1/3), Guglielmo Sodero 4 (2/3, 0/2), Francesco ikechukwu Ihedioha 0 (0/1, 0/0), Alessandro Piazza 0 (0/1, 0/0), Giancarlo Favali 0 (0/1, 0/0), Mitt Arnold 0 (0/0, 0/0), Nikola Mijatovic 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 17 / 18 – Rimbalzi: 33 7 + 26 (Davide Bozzetto 10) – Assist: 13 (Guglielmo Sodero 4)