Chieti vendica la sconfitta dell’andata contro l’Urania Milano

CHIETI – Dopo tre sconfitte di fila, ecco il primo acuto. La Lux Chieti Basket si sblocca dal periodo di vacche magre che aveva caratterizzato l’avvio della sua seconda fase e restituisce all’Urania Milano con un eloquente 75-67 il trattamento che le era stato riservato all’andata al “Pala Allianz Cloud”. I teatini di coach Massimo Maffezzoli sono stati avanti dall’alfa all’omega della gara riuscendo però a seminare i coriacei Wildcats in modo definitivo soltanto dal terzo quarto in avanti quando hanno tracciato un fossato a loro favore di otto punti rimasti poi tali anche nel conclusivo. Secondo stop esterno per i Wildcats di coach Davide Villa dopo quello contro l’Atlante Eurobasket Roma. Sugli scudi, ambedue con un bottino di 21 punti, per i padroni di casa Paulius Sorokas e per i milanesi Wayne Langston.

PRIMO QUARTO – Chieti comincia con il turbo innestato portandosi avanti di nove lunghezze ovvero per 13-4 grazie alle giocate di Meluzzi, Ihedioha e Sorokas. L’Urania prova a risalire la montagna con Benevelli e riesce a ridurre il divario a sole cinque incollature riaprendo i giochi e mostrandosi intenzionata a bissare le campane a festa dell’andata. Il finale di frazione è però di marca teatina e i padroni di casa sono così avanti per 18-13.

SECONDO QUARTO – Chieti continua a macinare punti, l’Urania prova a restare in scia con i guizzi realizzativi di Montano. Meluzzi però mantiene i padroni di casa avanti di quattro lunghezze sul 24-20. L’Urania ha però alcuni colpi in canna che provengono dalle mani di Montano, Langston e Bossi. Colpi in serie e milanesi che imboccano la corsia di sorpasso sul 26-24. Chieti amministra bene e incrementa un po’ il bottino arrivando all’intervallo lungo avanti per 32-31 con le sorti di un match più che mai ancora da decidere.

TERZO QUARTO – L’ex Withu Bergamo Basket Bozzetto amplia il fossato a favore dei teatini, il duo Piunti- Raspino porta l’Urania a meno sette ancora con intenzioni bellicose da giocarsi. Chieti, però, gioca altrettanto bene le sue carte e accresce il divario a proprio beneficio sul 56-48.

ULTIMO QUARTO – Montano prova a far scalare di nuovo la montagna all’Urania, coach Villa si prende un fallo tecnico. Meluzzi e Sorokas chiudono il discorso piantando in asso i milanesi e regalando al loro roster la vittoria per 75-67.

MIGLIORI IN CAMPO

PAULIUS SOROKAS (LUX CHIETI BASKET): apre il gas al primo minuto e lo spegne al quarantesimo con una pioggia di punti nella bisaccia portando Chieti a intonare il primo gaudemus della fase a orologio.

WAYNE LANGSTON (URANIA BASKET): una sicurezza realizzativa intinta in un comprovato talento. Stavolta però non basta.

TABELLINO

LUX CHIETI BASKET: Sorokas 21, Meluzzi 14, Bozzetto 11, Ihedioha 8, Sodero 8, Piazza 4, Arnold 4, Graziani 3, Favali 2, Lugic. Coach: Massimo Maffezzoli.

Tiri liberi: 11 su 14, rimbalzi 36 (Bozzetto 12), assist 14 (Sorokas 5).

URANIA MILANO: Langston 21, Montano 18, Piunti 12, Bossi 4, Benevelli 4, Raivio 3, Raspino 3, Pesenato 2, Franco, Lazzari. Coach: Davide Villa.

Tiri liberi: 16 su 27, rimbalzi 34 (Piunti 8), assist 9 (Montano 3).

ARBITRI

Alessio Dionisi di Fabriano, Christian Mottola di Taranto e Luca Maffei di Preganziol (TV)