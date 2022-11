Chinanu Onuaku, la ricostruzione dell’addio a Sassari

Nella serata di ieri aveva stupito tutti il comunicato della Dinamo Sassari con cui si annunciava la partenza di Chinanu Onuaku, uno dei migliori giocatori di queste prime giornate di LBA. A fare chiarezza ci ha provato oggi La Nuova Sardegna, ricostruendo in parte i motivi di un addio ancora avvolto in un alone di mistero.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sardo, alla base della rottura ci sarebbe la decisione della Dinamo di sospendere i giorni di pausa che vengono concessi solitamente quando c’è una pausa del campionato. In questo caso, Sassari giocherà la prossima partita solo il 20 novembre a causa della pausa Nazionali. Stando a La Nuova Sardegna, Onuaku sarebbe stato “già su un aereo verso casa” quando la Dinamo ne ha annunciato l’addio ieri sera.

E il malumore avrebbe colpito anche Jamal Jones, per lo stesso motivo, sempre secondo quanto scritto dal quotidiano. Sassari è partita 2-4 in LBA e 0-3 in Basketball Champions League.