Chiusa un’altra trade in NBA! Kyle Kuzma a Milwaukee, Khris Middleton a Washington

Ore frenetiche per il mercato NBA. Si concretizza un’altra trade: Khris Middleton passa agli Washington Wizards in cambio di Kyle Kuzma che arriva ai Milwuakee Bucks.

A completare l’operazione anche altri asset. I Bucks cedono anche AJ Johnson, il diritto a scambiare la propria scelta al Draft 2028 e una pick al secondo giro del prossimo Draft. Washington lascia partire anche Patrick Baldwin.

Milwaukee guadagna spazio salariale anche perché Kuzma, per facilitare l’operazione, ha rinunciato a buona parte della trade kicker, facendo risparmiare un bel po’ alla sua nuova squadra. In questo modo i Bucks restano sotto la soglia del cosiddetto “second apron”, il secondo gradino del salary cap, oltre il quale oltre a una sanzione in denaro scattano anche limitazioni sul mercato. Così Milwuakee potrà ancora operare sul mercato, specialmente aggregando contratti per imbastire un’altra trade nelle prossime ore. Il sogno Jimmy Butler resta sempre vivo.