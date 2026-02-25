Chris Bosh e il malore shock: “Mi sono risvegliato coperto del mio stesso sangue”

Nelle scorse ore Chris Bosh ha condiviso con fans NBA una testimonianza personale sconvolgente su un recente grave problema di salute che lo ha colpito all’improvviso, lasciandolo sbalordito e riflessivo sulla vita.

In un video pubblicato su X, Bosh ha raccontato che stava semplicemente preparandosi per una serata romantica con sua moglie quando tutto è cambiato in un istante. “Mi sono svegliato coperto del mio stesso sangue, è stato pazzesco, è stato veloce, istantaneo. Non c’è stato alcun avviso, non ho avuto nemmeno tempo per prepararmi” ha detto l’ex stella dei Miami Heat.

Secondo il racconto, il 41enne ha cominciato a sentire una strana sensazione alla gamba sinistra, poi tutto è diventato buio e la prima cosa che ha visto al risveglio è stata una scena terrificante. Era a terra, ferito, senza memoria chiara di ciò che fosse successo nel mezzo. La moglie, spaventata, ha chiamato i soccorsi mentre lui ancora non riusciva a muoversi. Bosh ha mostrato alcuni segni visibili dell’accaduto — come due occhi neri — e ha spiegato che non intende entrare nei dettagli medici, pur essendo ancora nel processo di recupero. Ha aggiunto di sentirsi fortunato ad essere vivo e di aver ricevuto un importante promemoria su come affrontare ogni giorno con consapevolezza e senza rimandare le cose importanti.

Il percorso di Bosh nel mondo del basket professionistico era già stato interrotto nel 2016 a causa di gravi problemi con coaguli di sangue, diagnosticati per la prima volta nella stagione 2014–15 e poi ricorrenti, costringendolo poi al ritiro.

“Nella vita, assicuratevi di non aspettare. È questo che mi porto a casa da tutto ciò. Non aspettate ad agire, perché può arrivare all’improvviso, può succedere molto in fretta. Io sono fortunato a essere vivo e mi sento benissimo per questo. E ora penso a come vivo la mia quotidianità. È tutto qui. Ma non aspettate. Non aspettate ad agire. Potreste desiderare una promozione. Potreste voler fare un provino per la squadra. Potreste voler fare quella vacanza. Possono essere tante le cose che le persone vogliono fare, che noi vogliamo fare, ma che poi non facciamo mai” ha detto Chris Bosh parlando di come questa brutta esperienza gli abbia donato una nuova prospettiva sulla vita.