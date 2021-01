Chris Brown viene paragonato a Ben Simmons su Instagram e impazzisce di rabbia

Nelle scorse ore una fan page di Instagram sulla NBA di quasi 60k followers, ha pubblicato lo screen di un tweet che paragonava Ben Simmons al cantante Chris Brown, sostenendo che i due fossero simili in due ambiti diversi: “Chris Brown è davvero il Ben Simmons dell’R&B… Nessun miglioramento, nessun peggioramento… Semplicemente sempre lo stesso vecchio merd**o cantante” recitava il messaggio.

Il paragone ha però attirato l’attenzione dello stesso Brown, che è un appassionato di basket (nel 2019, Metta World Peace sosteneva che avrebbe potuto giocare in NBA): il cantante è andato su tutte le furie ed ha commentato il post con una serie di insulti anche difficilmente traducibili. “Dovete smetterla di scherzare con me come se non fossi migliore di qualsiasi n***o al quale possiate pensare. Il basket è uno sport di squadra, n***i” ha scritto Brown tra un insulto e l’altro, chiudendo il tutto con “Ora andate a chiedere a vostra madre chi è il vostro vero papà”.

Chris Brown got compared to Ben Simmons and went off 😳 pic.twitter.com/a5QAbx1q2n — NBA Central (@TheNBACentral) January 18, 2021

