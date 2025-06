Chris Horton a Venezia, addio al vetriolo con Trapani e Antonini

Volano gli stracci fra Chris Horton e la Trapani Shark, in particolare con il presidente Valerio Antonini.

Il lungo americano ha deciso di trasferirsi alla Reyer Venezia, rinunciando al rinnovo con il club siciliano. Una scelta che non ha piaciuta per nulla al patron granata che ha criticato il suo ormai ex giocatore via X. Antonini ha ripreso una Instagram Story di Horton che recitava “Amerò Trapani per sempre”, accompagnandola dalla dicitura “Che risate” e anche da una GIF analoga.

Qualche giorno fa il patron aveva già criticato Horton, dicendosi deluso della sua mancata firma sul rinnovo prima di lasciare la Sicilia per le vacanze, nonostante una proposta di aumento dell’ingaggio del 40%. Pochi giorni dopo la notizia del trasferimento in Veneto che ha lasciato Antonini a dir poco amareggiato.