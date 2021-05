Subito grandi emozioni e grande agonismo in Gara-1 tra i Phoenix Suns e i Los Angeles Lakers. Alla fine sono i Suns ad avere la meglio 99-90 comandando quasi tutta la gara e con Devin Booker formato MVP, da 34 punti, 7 rimbalzi e 8 assist alla sua prima gara di Playoff in carriera. Paura nel primo quarto, quando Chris Paul, scontrandosi con Cameron Johnson, subisce un infortunio alla spalla ed è costretto ad uscire. Rientrerà dopo qualche minuto, ma giocherà col dolore per il resto della gara chiudendola con 7 punti e 8 assist.

Dall’altra parte i Lakers non riescono a tenere testa ai Suns nonostante un primo tempo da 17-0 nel conteggio dei tiri liberi. Anthony Davis e LeBron James non sono in serata: il lungo tira 5/16 dal campo e conclude la partita con 13 punti e 7 assist, mentre il Re è ancora poco brillante nonostante i 18 punti, 7 rimbalzi e 10 assist. Nel quarto quarto tensione tra Cameron Payne, espulso, ed Alex Caruso in seguito ad un contatto tra James e CP3. I Suns però rimangono mentalmente saldi, trovano un paio di canestri di Bridges e Crowder, mentre DeAndre Ayton fa un egregio lavoro sotto canestro con 21 punti, 16 rimbalzi e 10/11 al tiro.

È la prima volta in carriera che LeBron James perde Gara-1 del primo turno di Playoff: tra un paio di giorni, sempre a Phoenix, Gara-2.

