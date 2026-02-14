Chris Paul alla fine ha annunciato il ritiro con qualche mese di anticipo

Proprio prima dell’inizio dell’All-Star Weekend NBA, mentre i riflettori erano puntati su spettacolo e celebrazioni a Los Angeles, Chris Paul ha annunciato il suo ritiro ufficiale. Con un post su Instagram ha scritto semplicemente “This is it! After over 21 years I’m stepping away from basketball…”, esprimendo gioia, gratitudine e anche un sottile disorientamento nel guardare alla fine di una carriera così lunga e piena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Paul (@cp3)

Questa stagione – la 21ª della sua carriera – non è stata facile né lineare. Paul, 40 anni, aveva deciso di tornare ai Los Angeles Clippers con l’intenzione di chiudere lì il proprio percorso, vicino alla famiglia. Ma il rapporto con la squadra si è incrinato nei mesi scorsi: dopo un inizio difficile, con risultati al di sotto delle aspettative, i Clippers lo hanno escluso dalle rotazioni già a dicembre e poi lo hanno inserito in una trade con i Toronto Raptors il giorno della deadline. Anche lì, però, non è mai arrivato al campo e l’esperienza canadese si è chiusa rapidamente con il suo taglio immediato.

In 16 partite giocate in questa stagione “finale” Paul ha totalizzato 2.9 punti e 3.3 assist di media, cifre lontane dai suoi livelli di un tempo. Di fatto, la sua ultima partita NBA risale allo scorso 1° dicembre, e tutto è poi scivolato verso un addio meno cerimonioso di quanto molti tifosi avrebbero sperato. Eppure, proprio in questa stagione Paul aveva lasciato intendere che il 2025-26 sarebbe stato il suo ultimo anno in NBA. Alla fine, la sua carriera – che durava da oltre metà della sua vita – si è conclusa così, in maniera un po’ triste, con nessuna franchigia disposta a dargli una chance fino al termine della stagione anche solo per concedere a uno dei playmaker migliori della storia un ultimo victory lap.

È proprio questo mix di emozioni che traspare dal suo annuncio: non solo l’orgoglio per tutto ciò che ha costruito (oltre 12.500 assist, secondo solo a John Stockton nella storia NBA), ma anche la consapevolezza che l’ultimo atto competitivo della sua vita si è svolto in modo meno spettacolare rispetto a come aveva immaginato nei suoi sogni di giocatore.