NBA – Chris Paul beve la sua “Secret Stuff” durante la partita contro i Jazz

Secondo i leaks dei mesi scorsi, Chris Paul sarebbe dovuto apparire in “Space Jam: A New Legacy”. Nel trailer tuttavia il playmaker dei Phoenix Suns non è apparso, e non è chiaro se effettivamente farà parte della pellicola. Nel frattempo però CP3 ha fatto una notevole citazione a Space Jam durante la gara di ieri notte contro gli Utah Jazz.

Durante una pausa di gioco, Paul è stato visto sorseggiare a bordocampo una bibita da una bottiglia sulla quale campeggiava la scritta “Chris’ Secret Stuff”. Avrà contribuito alla prestazione da 29 punti, 9 assist e 12/24 al tiro di Chris Paul che ha portato i Suns al successo sugli Utah Jazz nella sfida al vertice della Western Conference?

For everyone wondering how the Suns pulled this one out… Peep Chris Paul's drink 😂pic.twitter.com/Umk5lxJo6g — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 8, 2021

Nel film del 1996 con Michael Jordan, in una delle scene più iconiche, durante l’intervallo della partita contro i Monstars, Bugs Bunny porge alla leggenda dei Chicago Bulls una borraccia con scritto “Michael’s Secret Stuff”. Semplice acqua, ma i Looney Tunes pensano si tratti di una bibita magica e se ne abbeverano. Rientrati in campo e pensando di essere sotto effetto di quella bibita, riescono a rimontare e vincere la partita.

Una citazione casuale di Paul o dobbiamo interpretarlo come un riferimento alla sua partecipazione nel nuovo sequel di Space Jam?

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.