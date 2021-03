Chris Paul è diventato il giocatore con più assist nella storia dell’All-Star Game

Chris Paul del Team LeBron ha smazzato 16 assist, superando così Magic Johnson come giocatore con più passaggi vincenti nella storia dell’All-Star Game. Sembrava un record imbattibile ma CP3 ci è riuscito.

👀 @CP3 of #TeamLeBron drops 16 DIMES to move past Magic Johnson for the MOST ASSISTS in #NBAAllStar Game history! pic.twitter.com/UTI8eRHGMZ

— NBA (@NBA) March 8, 2021