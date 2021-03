Chris Paul è diventato il sesto giocatore nella storia dell’NBA a distribuire almeno 10.000 assist

Da quando è stato draftato con la quarta scelta assoluta nel 2005, Chris Paul si è affermato come uno dei migliori playmaker della storia dell’NBA. Domenica ha raggiunto un altro traguardo nella sua sedicesima stagione diventando solo il sesto giocatore a distribuire 10.000 assist in carriera nella vittoria per 111 a 94 dei Phoenix Suns sui Los Angeles Lakers.

Paul è entrato nel club dei 10.000 assist con un pallonetto a Deandre Ayton nel terzo quarto della partita contro i Lakers, unendosi a John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson e Magic Johnson. Paul ha concluso con una tripla doppia da 11 punti, 10 rimbalzi e 13 assist nella 28esima vittoria stagionale della squadra.

Chris Paul becomes the 6th player in NBA history with 10,000 CAREER ASSISTS! pic.twitter.com/pavbc9t6OY — NBA (@NBA) March 22, 2021

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.