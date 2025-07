Chris Paul ha annunciato che la prossima sarà la sua ultima stagione NBA

La prossima, per Chris Paul, sarà una Farewell Season: il veterano, 40 anni, ha annunciato poco fa che sarà il suo ultimo anno in NBA. Attualmente Paul, che ha appena terminato una stagione con i San Antonio Spurs, è ancora free agent e in attesa di scegliere la sua prossima squadra. Nelle scorse settimane si era parlato di Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e Los Angeles Clippers come possibili destinazioni di uno dei migliori playmaker della storia.

Su domanda di un’intervistatrice riguardante quanti anni ancora Paul avrebbe voluto giocare, il 12 volte All-Star ha dichiarato: “Al massimo un altro anno”.

Nell’ultima stagione a San Antonio, CP3 ha mantenuto 8.8 punti e 7.4 assist di media disputando tutte e 82 le partite per la seconda volta in carriera (la prima era stata nella stagione 2014-15, un decennio fa).