Chris Paul, i tempi per il recupero si prospettano lunghi

Chris Paul potrebbe aver già concluso la sua serie contro i Denver Nuggets. In Gara-2 la point guard dei Phoenix Suns ha lasciato il campo per un infortunio muscolare all’inguine: secondo Shams Charania, sarà rivalutata tra una settimana. I Suns si preparano quindi a giocare almeno fino all’eventuale Gara-5 senza CP3, una pessima notizia visto il risultato di 2-0 a favore di Denver.

Phoenix Suns guard Chris Paul is expected to be re-evaluated in one week after MRI on his groin injury today, sources tell @TheAthletic @Stadium. Suns are preparing to be without Paul through Games 3-5, sources said.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 2, 2023