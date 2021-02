Chris Paul parla del vantaggio principale che i Phoenix Suns hanno sui rivali

Dopo essere stati in svantaggio di 12 punti alla fine del primo tempo contro i Chicago Bulls, Chris Paul e i Phoenix Suns hanno portato il loro gioco a un altro livello nei successivi 24 minuti e hanno vinto 106 a 97.

Paul ha aperto la strada con 14 punti e 15 assist ma il veterano ha dato credito alla panchina dei Suns per aver davvero elevato il livello della squadra. In effetti, secondo Paul, le loro riserve sono uno dei loro principali vantaggi poiché solo poche squadre nella NBA hanno una panchina di un certo livello.

Chris Paul on the Suns' bench: "It's such a luxury to have, but we expect that. We talk about it all the time, we're one of the few teams in the league that has a bench that comes in and they're basically starters."

