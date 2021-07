Chris Paul prende con filosofia la perdita dell’anello NBA contro i Bucks

Lo scenario peggiore si è avverato per Chris Paul e i Phoenix Suns. Dopo essere stati in vantaggio per 2-0 sui Milwaukee Bucks, a due vittorie da un campionato NBA, hanno ceduto ai loro rivali in modo straziante.

Al centro di tutto c’è Chris Paul poiché Devin Booker ha tutta la sua carriera davanti a sé, mentre il suo compagno di squadra dei Suns è verso la fine della sua avventura NBA. CP3 è stato estremamente sincero con i giornalisti riguardo alle sue emozioni per la sconfitta.

Chris Paul on this moment: "I'll take some time to think about that, but right now, you just think about what you could've did more. Great group of guys, hell of a season"

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) July 21, 2021