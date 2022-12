Chris Paul si laurea e fa un gran regalo a tutti i suoi colleghi

Nelle scorse ore Chris Paul ha completato il proprio percorso scolastico al college, 17 anni dopo che lasciò Wake Forest per andare a giocare in NBA. La point guard dei Phoenix Suns si è laureata in comunicazione alla Winston-Salem State University, in North Carolina.

CP3 è andato alla cerimonia direttamente dopo l’ultima partita contro i Clippers, che si giocava dall’altra parte degli USA. A Winston-Salem State, Paul ha partecipato alla consegna delle lauree e ha anche deciso di fare un regalo sicuramente molto apprezzato ai suoi colleghi universitari. Ogni laureando infatti ha ricevuto 2.500 dollari da parte di CP3, che ha ottenuto il proprio successo sul parquet grazie alla sua testa che a quanto pare è intenzionato ad usare anche quando si ritirerà dal basket.

Last night, Chris Paul beat the Clippers in LA.

He then hopped a plane and flew 2,000 miles to Winston-Salem State University.

Today, he’s graduating from the HBCU with his degree in communications — and he’s giving every WSSU graduate $2,500 🎓

(via @MarcJSpears) pic.twitter.com/ePoZK6kPtI

— Front Office Sports (@FOS) December 16, 2022