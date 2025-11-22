Chris Paul si ritirerà al termine di questa stagione

Quelli che ci attendono saranno gli ultimi mesi della carriera di Chris Paul: la point guard dei Los Angeles Clippers poco fa ha postato sui social un messaggio per il North Carolina, suo Stato natale e luogo dove nelle prossime ore affronterà gli Charlotte Hornets per l’ultima volta. Paul a 40 anni ha così annunciato ufficialmente che si ritirerà al termine della stagione, una stagione finora molto difficile per lui: solo 10 partite disputate, tanti DNP e in totale meno di 14′ di media in campo.

Back in NC!!! What a ride…Still so much left…GRATEFUL for this last one!! 🤞🏾 pic.twitter.com/1ZaJSqsWRD — Chris Paul (@CP3) November 22, 2025

CP3, una delle migliori point guard di sempre in NBA e inserito nella lista dei 75 giocatori migliori della storia della Lega, è stato 12 volte All-Star e 11 volte All-NBA. Si ritirerà probabilmente senza vincere un titolo NBA, visto che i Clippers sono in grande difficoltà e si trovano fuori dalla zona Playoff, con un record di 4-11.