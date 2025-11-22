chris paul

Chris Paul si ritirerà al termine di questa stagione

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su Chris Paul si ritirerà al termine di questa stagione

Quelli che ci attendono saranno gli ultimi mesi della carriera di Chris Paul: la point guard dei Los Angeles Clippers poco fa ha postato sui social un messaggio per il North Carolina, suo Stato natale e luogo dove nelle prossime ore affronterà gli Charlotte Hornets per l’ultima volta. Paul a 40 anni ha così annunciato ufficialmente che si ritirerà al termine della stagione, una stagione finora molto difficile per lui: solo 10 partite disputate, tanti DNP e in totale meno di 14′ di media in campo.

CP3, una delle migliori point guard di sempre in NBA e inserito nella lista dei 75 giocatori migliori della storia della Lega, è stato 12 volte All-Star e 11 volte All-NBA. Si ritirerà probabilmente senza vincere un titolo NBA, visto che i Clippers sono in grande difficoltà e si trovano fuori dalla zona Playoff, con un record di 4-11.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

beal

Los Angeles Clippers, Bradley Beal ha già concluso la sua stagione

Francesco Manzi
fontecchio Miami Clippers new york

Doppia cifra per Fontecchio e vittoria con Miami sui Clippers

Alessandro Saraceno

Scandalo scommesse in NBA, coinvolto anche Tyronn Lue?

Roberto Caporilli

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.