L’ex stella dei Sacramento Kings, Chris Webber, sale in cattedra. Non è un modo di dire riferito alle sue prestazioni sul campo fra il 1993 e il 2008 ma riguarda la nuova carriera dell’ex centro che inizierà un percorso in ambito accademico.

Webber, infatti, insegnerà al Morehouse College, università di Atlanta dove si occuperà di attivismo in correlazione con lo sport e la cultura.

“C’è un cambiamento in atto – ha dichiarato al Washington Post -, pensate soltanto a cosa può passare nella mente di una ragazzina che vede Kamala Harris vice presidente. Nello sport giocatori come LeBron James e altri hanno accesso al numero di telefono di Obama, riescono ad arrivare a tantissime persone e anche ai leader delle varie comunità per far sì che le cose si sviluppino nel modo giusto”.

Le lezione del professor Webber, oltre che nell’ateneo della Georgia, potranno essere seguite anche sulla piattaforma online Coursera.

