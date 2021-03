Christian Di Giuliomaria è l’allenatore più grande della storia della Serie A ma nessuno lo saprà mai

Christian Di Giuliomaria, ex giocatore di Serie A e Serie A2, è ora un allenatore delle giovanili canturine e domenica ha fatto il suo esordio da head coach nel derby contro l’Olimpia Milano a seguito dell’impossibilità da parte dello staff tecnico di Piero Bucchi a essere presente alla partita causa Covid.

Di Giuliomaria, come riportato da Spicchi d’Arancia, è diventato il coach più alto della storia della Serie A. Peccato però che non entrerà nel libro dei record perché ufficialmente il match sarà attributo a Piero Bucchi. Proprio per questo motivo, il primato rimarrà di Krešimir Ćosić, ex coach della Virtus Bologna, ma Di Giuliomaria ha tutto il tempo per poter arrivare a guadagnarsi questa onorificenza sul campo.

Immagine in evidenza: Pallacanestro Cantù | Walter Gorini

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.