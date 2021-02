Christian Wood contrariato dall’esclusione dall’All Star Game: il suo tweet

Christian Wood ha usato una sola parola per manifestare tutto il proprio disappunto per non essere stato inserito tra le riserve dell’All Star Game. In un tweet, il lungo degli Houston Rockets ha scritto semplicemente “Casuals”, ad indicare che gli allenatori che hanno scelto le riserve non siano spettatori attenti della NBA, appunto “occasionali”.

Un commento simile a quello dell’altro escluso, Ja Morant. Wood in questa stagione, la sua prima a Houston, sta mantenendo 22.0 punti e 10.2 rimbalzi di media.

Casuals — Christian Wood (@Chriswood_5) February 24, 2021

