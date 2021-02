Christian Wood di Houston lascia il match contro Memphis in sedia a rotelle

I problemi alle gambe di Christian Wood continuano in questa stagione, poiché questa notte si è infortunato di nuovo alla caviglia destra contro i Memphis Grizzlies al FedEx Forum. I Rockets stavano facendo molto bene quando si è verificato il disastro.

Christian Wood è stato finora la forza trainante per Houston ed era il favorito per la vittoria finale del Most Improved Player of the Year. Incrociamo le dita che possa tornare presto al 100%. Wood sarà sottoposto a una risonanza magnetica venerdì:

Christian Wood will undergo an MRI tomorrow to determine the severity of his ankle injury, a source said. He missed three games after rolling the ankle in similarly ugly fashion last month. https://t.co/2Utucal9b0

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) February 5, 2021