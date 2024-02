Christian Wood, disavventura che ha dell’ASSURDO con la babysitter che non vuole restituirgli il figlio

Christian Wood in questo periodo non se la sta passando benissimo: si è appena infortunato al ginocchio, starà fuori almeno 2 settimane, e fuori dal campo le cose non vanno meglio. Nei giorni scorsi il lungo dei Los Angeles Lakers è rimasto coinvolto in una disputa per la custodia di suo figlio con la babysitter a cui il bimbo era stato affidato. La storia è rocambolesca a dir poco e necessita di attenzione.

Wood ha un figlio, la madre è Yasmine Lopez. Secondo la versione iniziale, questa ragazza avrebbe lasciato il bimbo ad un’amica per qualche ora, sabato scorso. L’amica è Tamera Kissen, detta “Tee”, una modella e cantante diventata celebre qualche mese fa per aver accusato LeBron James di tradire sua moglie Savannah. Il caos è iniziato quando Wood si è recato a casa di Kissen per recuperare il bambino: l’improvvisata babysitter ha sostenuto di non aver avuto indicazioni di consegnare il bambino ad un uomo, ma che sarebbe tornata Lopez a recuperarlo. Per questo motivo Kissen si è rifiutata di far entrare Wood in casa, non conoscendolo.

Ovviamente col passare dei minuti il nervosismo del giocatore è aumentato, la donna lo ha anche ripreso per avere una sorta di prova contro di lui, poi ha postato tutto sui social. “Una mia amica voleva andare fuori a cena, quindi ho fatto da babysitter a suo figlio. All’improvviso questo uomo si presenta a casa mia e mi dice di dargli suo figlio. Non l’ho mai incontrato. È l’impersonificazione del rovinare una famiglia e del buttare via un contratto. Non darei mai il figlio di una mia amica a qualcuno che non conosco, alle 5 di mattina, specialmente se loro due stanno litigando. Se hai problemi, chiama la polizia ed è esattamente ciò che lui ha fatto. Poi, dopo che la polizia gli ha mostrato che il bambino stava bene, mi ha minacciata. È venuto alla mia porta con una pala, dicendo di volermi spaccare la testa. Grazie a dio il bambino non ha assistito, quell’uomo è pericoloso e non è pronto per essere un padre. Ci vediamo in tribunale!“ ha scritto Kissen, taggando tra l’altro anche i Lakers e Jeanie Buss, proprietaria della franchigia.

Nel suo post, Kissen ha allegato degli screen di iMessage, una presunta conversazione con lo stesso Christian Wood nella quale il giocatore dei Lakers la minaccia: “Se ti vedo per strada so chi sei, avresti dovuto starne fuori”.

Insomma, nella sua versione, la donna sostiene di non conoscere Wood ma ammette di essere al corrente dei cattivi rapporti tra il giocatore e la sua amica, madre del bambino. Dopo l’accaduto e il post su Instagram (successivamente eliminato insieme all’account), Kissen ha postato alcune storie. In una ha scritto: “Non amo la polizia, ma di sicuro adoro Instagram, il mio telefono e i miei avvocati”, infine ha informato i suoi followers che il bambino fosse “al sicuro con sua madre”.

Finita qui? Nemmeno per sogno. Il sito The Neighborhood Talk ha postato successivamente un video in cui si vede una donna, che sarebbe Yasmine Lopez, la madre del bambino, scavalcare il cancello della casa di Wood e vandalizzare la sua macchina, rigandola probabilmente con delle chiavi. Questo episodio sarebbe avvenuto prima del diverbio tra il giocatore e Kissen, anzi: secondo quanto scritto, Wood avrebbe denunciato Lopez, che sarebbe stata quindi arrestata. Se questo fosse vero, Lopez la notte del misfatto non era fuori a cena bensì in prigione per essere entrata in casa del giocatore e aver rigato la sua macchina. A quel punto il bambino, fino a quel momento insieme a Lopez, sarebbe stato consegnato a Kissen: da qui la volontà di Wood di recuperarlo e i toni molto alterati utilizzati per riuscirci.

