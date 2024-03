Christian Wood vittima di stalking da parte della ex fidanzata: arriva l’ordine restrittivo

La scorsa settimana vi avevamo raccontato del caso che aveva visti coinvolti Christian Wood, la sua ex fidanzata nonché madre di suo figlio e un’amica di quest’ultima. Qui potete leggere l’intera storia. Nelle scorse ore TMZ ha riportato che il lungo dei Los Angeles Lakers è finalmente riuscito ad ottenere un ordine restrittivo temporaneo nei confronti della sua ex fidanzata, al secolo Yasmine Lopez.

Dalla loro rottura nel dicembre 2022, Lopez ha più volte aggredito Wood e violato la sua proprietà privata. Nel gennaio 2023, quando il giocatore era ai Dallas Mavericks, la ragazza aveva oltrepassato il cancello di casa sua e vandalizzato la sua Lamborghini con dello spray. Nell’agosto 2023 poi Lopez si è di nuovo introdotta nell’abitazione di Wood a Encino, Los Angeles, rompendo statue, vetri e vasi e cercando anche di aggredirlo fisicamente.

Infine meno di due settimane fa Lopez ha commesso l’ultimo reato noto: ha scavalcato il cancello di casa di Wood per l’ennesima volta, rigando la sua Mercedes parcheggiata in giardino. Secondo le ricostruzioni, la ragazza sarebbe poi stata arrestata e il bambino affidato all’amica, dalla quale poi è partito il polverone sui social.

Ora il tribunale ha deciso per un ordine restrittivo nei confronti di Lopez che scadrà il 20 marzo. In queste settimane la donna non potrà avvicinarsi a meno di 100 yard (circa 91 metri) da Christian Wood, fatta eccezione per gli incontri che dovranno avvenire per forza per la cessione della custodia del bambino, Kobe Sean. In questo periodo per proteggere il giocatore a Lopez sarà anche vietato possedere un’arma da fuoco.