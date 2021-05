Il GM dell’Olimpia Milano, Christos Stavropoulos, ha parlato alla televisione nazionale greca, ripercorrendo l’anno alle spalle e cosa si aspetta dalle prossime Final Four. L’avversario dell’Olimpia Milano in semifinale sarà il Barcelona e il GM del club italiano ha dato alla prima testa di serie il titolo di favorita.

“Sicuramente, il favorito è il Barcellona. Quello che ho detto ai ragazzi è che saremo felici. Non lasceremo passare facilmente la partita e faremo tutto il possibile per andare avanti e giocare bene. Il Barcellona ha molta esperienza, ma saremo pronti anche noi” , ha detto in un’intervista al programma di ERT chiamato “Jambol”.

Una delle cose su cui potrà contare Milano, per superare gli avversari, è il perfetto equilibrio tra veterani e giocatori giovani, che finora ha funzionato alla grande.

Ha anche condiviso grandi elogi nei confronti del proprietario Giorgio Armani che ha mostrato pieno supporto e riposto completa fiducia nella squadra.

“Siamo passati dopo la partita per ringraziarlo del suo contributo e supporto. Ci dà tutto ed è con noi ogni giorno per qualsiasi cosa. Ha mostrato devozione. Quando siamo venuti con Messina non abbiamo potuto fare molti cambiamenti, ma quest’anno il roster era quello che volevamo. Le scelte erano giuste ed è la dimostrazione del nostro percorso. Abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa, siamo alle Final Four di EuroLega e ai playoff di campionato. Ce lo siamo meritato, non solo nelle cinque partite, ma per tutto il nostro percorso in questa stagione”.