"Ci hanno tolto la palla dalle mani": POLEMICA dopo Brindisi-Forlì

“Ci hanno tolto la palla dalle mani”. Con queste parole, il coach Piero Bucchi ha espresso tutta la frustrazione dopo la sconfitta interna della Valtur Brindisi contro l’Unieuro Forlì, in una gara decisa nel finale e segnata da un episodio arbitrale molto contestato.

L’episodio contestato: invasione di Copeland

A 20 secondi dalla fine, sul punteggio di 76-78, Zach Copeland si presenta in lunetta per i tiri liberi. Il primo è a segno, il secondo è corto: rimbalzo lungo, la palla torna nelle mani del giocatore americano. Ma la terna arbitrale fischia un’invasione offensiva a Copeland, restituendo il possesso a Forlì.

Il problema? Dalle immagini pubblicate dalla società biancazzurra, si vede chiaramente che Copeland non aveva superato la linea della lunetta prima che la palla toccasse il ferro, come invece indicato dal fischio dell’arbitro Sig. Wassermann.

Il comunicato social della Valtur Brindisi

Nel post pubblicato sui canali ufficiali, la Valtur Brindisi ha accompagnato il video con un messaggio diretto e polemico:

“A ventuno secondi dal termine della gara l’arbitro Sig. Wassermann fischia questa invasione a Copeland e consegna la palla a Forlì. A seguire grande confusione… Complimenti alla Unieuro per l’ottima gara vinta meritatamente, ma il destino delle partite è giusto che sia nelle mani dei giocatori. Forza Valtur Brindisi, ora tutti a Verona”.

Un messaggio che sottolinea la volontà del club di difendere la propria squadra ma anche di chiedere maggiore equilibrio e attenzione arbitrale nelle fasi decisive.

Brindisi resta dunque al centro di una polemica arbitrale che rischia di far discutere ancora, anche in vista del prossimo impegno sul parquet di Verona. Stiamo a vedere se la Lega Nazionale Pallacanestro avrà il coraggio di commentare questo gravissimo errore arbitrale, che a pochi secondi dalla fine del match avrebbe potuto cambiare il risultato finale.

