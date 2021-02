Ci pensa Teodosic, la Virtus Bologna rimane imbattuta in EuroCup vincendo anche a Podgorica

Buducnost – Virtus Bologna 89-99

(25-23, 22-30, 18-24, 24-22)

14-0. La Virtus Bologna rimane imbattuta in EuroCup e conquista il successo anche in a Podgorica contro il Buducnost, ora terzo nel girone. MVP decisamente Milos Teodosic, che con 26 punti totalizza il suo secondo miglior bottino personale nella stagione in coppa (29 nella fase a gironi contro Kuban). Con questa vittoria, la Virtus ha matematicamente conquistato l’accesso ai quarti di finale con 2 partite di anticipo.

Primo quarto molto equilibrato: da una parte Melvin Ejim e dall’altra la coppia Teodosic-Gamble guidano le due squadre al 25-23 dopo i primi 10′, col duo bianconero che combina in questa prima frazione per 15 punti. L’ultimo canestro del quarto è il primo e ultimo della partita per Marco Belinelli, mentre tra le fila del Buducnost si vede subito Amedeo Della Valle (che chiuderà però con 0 punti). I padroni di casa si portano a +6 all’inizio del secondo periodo, venendo però immediatamente raggiunti dalla Virtus che continua a inseguire da breve distanza. Tessitori commette un antisportivo che permette al Buducnost di portarsi nuovamente a +6, vantaggio annullato dalle due triple consecutive di Teodosic e Markovic che pareggiano a quota 43. Sono le V Nere a concludere in maniera più positiva il primo tempo, passando a condurre con Weems e andando al riposo sul 47-50.

Ad un canestro di Cobbs, rispondono subito con due triple Alibegovic e Teodosic: 2 punti successivi di Markovic sanno di fuga, con la Virtus ora a +9. Poco dopo arriva anche il primo vantaggio in doppia cifra, 51-62, con Gamble splendidamente servito dal 7° assist della partita di Markovic (saranno addirittura 13 alla fine). Gli ungheresi accusano il colpo e scivolano anche a -14, al 30′ il risultato è comunque di 65-77 e Teodosic è già a quota 20 punti. Nell’ultimo spazio c’è spazio anche per Awudu Abass, mentre Bologna continua a mantenere un buon vantaggio sugli avversari: gli uomini di Djordjevic chiudono la partita senza pericoli, vincendo 89-99.

Buducnost: Cobbs 17, Ivanovic 14, Ejim 16, Sehovic 5, Nikolic D. 8, Apic NE, Mitrovic, Della Valle, Nikolic Z., Popovic NE, Reed 16, Zugic 9.

Virtus Bologna: Tessitori 6, Deri NE, Abass 9, Alibegovic 8, Markovic 7, Ricci 4, Adams 7, Belinelli 2, Hunter 6, Weems 14, Teodosic 26, Gamble 10.

