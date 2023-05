Ci sono tre squadre di EuroLega che vogliono Nico Mannion

Con tutta probabilità Nico Mannion lascerà la Virtus Bologna a fine stagione.

Arrivato due anni fa con un colpo di mercato dopo una buonissima stagione ai Golden State Warriors, l’avventura bianconera di Mannion è stata altalenante. I problemi fisici dovuti al bruttissimo virus intestinale rimediato durante le Olimpiadi di Tokyo hanno fortemente condizionato i suoi primi mesi alle V Nere.

Poi l’arrivo di Daniel Hackett e la consacrazione di Alessandro Pajola gli hanno tolto ulteriore spazio. Mannion comunque ha disputato una regular season da 10 punti di media in Serie A e quasi 6 in EuroLega. Adesso cerca una squadra in cui essere assoluto protagonista.

Secondo il giornalista greco Christos Harpidis di TotalBasket, ripreso da Sportando, Mannion avrebbe suscitato l’interesse del Bayern Monaco e dell’Asvel Villerbaune. Su di lui anche il Fenerbahce che avrebbe già messo sul piatto un contratto pluriennale.

— Christos Harpidis (@chrisalucard) May 24, 2023