Porto Rico alla seconda fase: troverà l’Italia. Delusione Cina

Cina – Porto Rico 89-107

(16-23, 21-29, 32-26, 20-29)

Partita mai in discussione per Porto Rico: la formazione allenata da coach Colon batte la Cina e guadagna l’accesso alla seconda fase insieme alla Serbia nel Girone B, dove affronterà anche l’Italia. Chiude con 3 sconfitte su 3 gare la Cina.

Parte forte il Porto Rico, capace di assumere il comando della gara a partire dai primi possessi. La Cina rimane in partita con 7 punti di Zhao su 10 di squadra, ma la formazione asiatica crolla dal -3 scivola fino al -10. Howard e Ford guidano i portoricani nel secondo quarto sul risultato di 16-30. Il distacco rimane invariato fino a 3 minuti dal termine: con un parziale di 2-8 alimentano da due triple di Thompson Jr, la formazione allenata da coach Colon chiude avanti per 37 a 52 all’intervallo.

I primi minuti sono un incubo per coach Djordjevic: la sua Cina sprofonda sul -18, ma trova le energie per reagire. Trascinata da Kier Li, autore di 7 punti, la Cina rientra fino al risultato di 55-64. Porto Rico reagisce immediatamente e respinge il tentativo avversario con le triple di Conditt e Holland. A cavallo dei due quarti la Cina tocca per due volta quota -9, ma Porto Rico sfrutta i numerosi rimbalzi offensivi catturati e fissa il punteggio sul 73-86 a 6 minuti dal termine. Romero diventa immarcabile nel pitturato e Porto Rico dilaga fino al +18 finale.

Tabellini

Cina: R.Zhao 16, J.Zhao 14, Hu 12

Portorico: Waters 22+6a, Romero 18+10r, Conditt 12

Foto: fiba.basketball