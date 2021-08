Andrea Cinciarini è pronto per fare ritorno a Reggio Emilia. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” il playmaker italiano nelle prossime ore dovrebbe firmare un contratto della durata di 2 anni con la Unahotels.

L’ormai ex capitano dell’Olimpia lascia Milano dopo 6 stagioni, nelle quali ha vinto 2 campionati, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe. L’ultimo anno per Cinciarini poco più di 11 minuti di media in 30 partite: una stagione da appena 2.2 punti e 1.5 assist.

Il playmaker farà ritorno nella “sua” Reggio Emilia, la squadra dove ha vinto nel 2014 l’Eurochallenge. Nelle scorse settimane Trento era in pole position, ma le parti non hanno raggiunto un accordo.