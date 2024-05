La National Basketball Association (NBA), la Federazione Internazionale Pallacanestro (FIBA) e la Federazione Spagnola Pallacanestro (FEB) hanno annunciato oggi i 60 migliori prospetti in età liceale provenienti da 25 paesi d’Europa e del Medio Oriente che si sono recati a Malaga, in Spagna, per la 21ª edizione di Basketball Without Borders (BWB) Europe, che si terrà da venerdì 31 maggio a lunedì 3 giugno presso l’Embassy Training Center Higuerón di Fuengirola. È la terza volta che il programma globale di sviluppo della pallacanestro e di sensibilizzazione della comunità di NBA e FIBA si svolge in Spagna.

In occasione del BWB Europe 2024, 30 ragazzi e 30 ragazze provenienti da tutta Europa saranno seguiti da giocatori e allenatori NBA e WNBA, tra cui la guardia degli Utah Jazz Collin Sexton, la guardia dei San Antonio Spurs Devonte Graham, la tre volte campionessa WNBA e ambasciatrice NBA Europe Amaya Valdemoro, e l’ex giocatrice WNBA e allenatrice dell’Hozono Global Jairis Anna Montañana. Gli assistenti allenatori NBA Kenny Atkinson (Golden State Warriors), Dutch Gaitley (Sacramento Kings), Popeye Jones (Denver Nuggets) e Joshua Longstaff (Charlotte Hornets) ricopriranno anche il ruolo di allenatori del BWB Europe 2024. Il presidente della World Association of Basketball Coaches Patrick Hunt e l’ex scout internazionale Marin Sedlacek prenderanno parte come direttori del camp.

I giocatori e gli allenatori guideranno i partecipanti attraverso una serie di attività, tra cui esercizi di efficienza di movimento, aree di allenamento per le competenze offensive e difensive, gare da tre punti, partite 5 contro 5 e programmi per l’acquisizione di abilità pratiche e leadership. Durante la cerimonia dell’ultimo giorno del campo verranno assegnati ai ragazzi e alle ragazze che si sono distinti sul campo e come leader, il Kim Bohuny Camp MVP, il Patrick Baumann Sportsmanship Award, il Three-Point Champion e il Defensive MVP.

Gli allenatori del BWB Europe 2024 e i membri del dipartimento Referee Operations della NBA condurranno anche dei clinic di sviluppo per allenatori e arbitri locali durante la settimana. Inoltre, più di 60 ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 8 e i 18 anni della comunità locale parteciperanno a un corso Jr. NBA sabato 1 giugno.

BWB Europe 2024 sarà affiancato da Nike, partner globale di BWB dal 2002, che fornirà ai partecipanti abbigliamento e calzature Nike, e da Gatorade, che fornirà ai giocatori e agli allenatori energia per l’intera durata del camp.

BWB, il programma globale di sviluppo della pallacanestro e di sensibilizzazione della comunità della NBA e della FIBA, dal 2001 ha coinvolto più di 4.300 partecipanti provenienti da 140 paesi e territori, con 119 ex giocatori che sono passati dalla NBA o dalla WNBA. Sono stati organizzati 74 camp BWB in 49 città di 33 paesi in sei diversi continenti.

Ci sono quattro prospetti italiani convocati: Diego Garavaglia e Luigi Suigo dell’Olimpia Milano, Maikcol Perez e Jason Nistrio dell’Orange1 Bassano. A rappresentare l’azzurro fra le ragazze, invece, Nicole Torresani, attualmente dello Sparta Lussemburgo.

Fonte: Ufficio Stampa NBA