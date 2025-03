Cipro vuole convocare Sasha Vezenkov per EuroBasket 2025

Cipro sarà la Nazionale più modesta tra le 24 partecipanti ad EuroBasket 2025, tant’è che si è qualificata in qualità di Paese ospitante nonostante abbia perso tutte le gare di qualificazione. Per la piccola isola mediterranea sarà anche il primo torneo maggiore per Nazionali di basket della propria storia, un’occasione per mettersi alla prova su un palcoscenico inedito. Per rafforzare una squadra che altrimenti non avrebbe grosse bocche da fuoco, Cipro starebbe pensando di convocare Sasha Vezenkov e Moses Wright, quest’ultimo naturalizzato nei mesi scorsi.

Vezenkov è bulgaro, ha giocato anche le qualificazioni ad EuroBasket con la sua Nazionale, tuttavia è nato a Cipro, nella città di Nicosia, ed ha una tripla cittadinanza: bulgara, cipriota e greca. Andreas Mouzourides, presidente della Federazione cipriota, ha dichiarato a BasketNews: “Vezenkov è cresciuto a Cipro e qui ha imparato a giocare a basket. Sua sorella, Michaela Vezenkova, è la Team Manager della nostra Nazionale femminile e la nostra principale rappresentate presso FIBA Women”.

Della possibilità di vedere Vezenkov con la maglia di Cipro si era già parlato lo scorso novembre, più timidamente visto che non si sapeva ancora se la Bulgaria avrebbe partecipato ad EuroBasket, torneo al quale alla fine non è riuscita a qualificarsi.