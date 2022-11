La controversia sul film antisemita di Kyrie Irving ha fatto scalpore negli ultimi tempi. Il presidente dell’NBPA, CJ McCollum, ha finalmente preso la parola sulla questione dopo che lo scandalo ha preso diverse svolte, inclusa la sospensione della star dei Brooklyn Nets.

La guardia dei New Orleans Pelicans crede che l’importante sia che Irving non sia pentito dopo il suo post su Instagram sulla questione, tramite ESPN:

“Ha mostrato empatia ora. Penso che abbia commesso un errore e credo non abbia nemmeno visto il film. Non credo che abbia capito quante persone hanno sofferto, come hanno sofferto e quanto velocemente può diffondersi l’odio”.

“Posso dire con certezza che sappiamo che Kyrie e tutti noi – io in particolare, posso parlare per me stesso – condanniamo specificamente l’antisemitismo in qualsiasi forma. Sono specificamente contrario. Credo in particolare nella promozione dell’uguaglianza, della diversità dell’inclusione”.

McCollum ha anche sottolineato che il ritardo nei tempi della sua dichiarazione era dovuto al fatto che aveva bisogno di raccogliere tutte le informazioni sulla questione prima di parlare.

Stiamo a vedere quali sviluppi ci saranno nelle prossime settimane perché al momento è sospeso. Le parole di CJ McCollum comunque sono davvero molto chiare.

