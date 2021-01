CJ McCollum ha una frattura al piede: starà fuori a lungo

Non arrivano buone notizie su CJ McCollum, che nell’ultima partita aveva subito un infortunio al piede sinistro. Come riportato da Shams Charania, gli esami hanno rivelato una frattura nel piede del giocatore che lo costringerà a stare fuori “un esteso periodo di tempo”.

McCollum stava segnando 26.7 punti di media in questo avvio di stagione, i suoi Portland Trail Blazers sono attualmente sesti ad Ovest con un record di 8-6.

Trail Blazers star CJ McCollum has a fractured left foot and will miss an extended period of time, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 19, 2021