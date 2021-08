CJ McCollum nuovo presidente dell’associazione giocatori NBA

Cambi al vertice dell’associazione giocatori della NBA. Dopo 8 anni Chris Paul non è più il presidente, al suo posto è stato scelto CJ McCollum. La guardia dei Trail Blazers inizia dunque il suo mandato di quattro anni come presidente.

Inoltre, il nuovo vice presidente della NBPA sarà l’ala dei Boston Celtics Grant Williams.

Oltre a McCollum e Williams, faranno parte del comitato esecutivo anche Andre Iguodala, Kyrie Irving, Jaylen Brown, Harrison Barnes, Bismack Biyombo, Malcom Brogdon e Garrett Temple.

As voted by the players, CJ McCollum was elected as the new President of the NBPA at today’s Board of NBPA Player Representatives meeting and will begin his 4-year term as President immediately. #WeAre450 pic.twitter.com/6PndqXq2yA

Sono immediatamente arrivati anche i complimenti dell’ex stella dei Lakers Pau Gasol: “Congratulazioni CJ! Ti auguro il meglio, sono sicuro che rappresenterai gli interessi dei giocatori NBA nel miglior modo possibile”

Congratulations, dear @CJMcCollum! I wish you all the best, I am sure you will represent the interests of the NBA players in the best possible way 👏

— Pau Gasol (@paugasol) August 8, 2021