In questo avvio di stagione CJ McCollum ha aumentato ancora il suo fatturato offensivo, viaggiando a 28 punti di media con le migliori percentuali della sua carriera. Ben più che una spalla di Damian Lillard nelle prime dieci partite dei Portland Trail Blazers che finora hanno ottenuto sei vittorie.

In particolare contro i Toronto Raptors, McCollum ha segnato il canestro del successo a 10″ dal termine, cosa che l’ha portato ad attribuirsi un nuovo soprannome a fine gara: “Sono un killer, un predatore e trovo sempre un nuovo modo per mangiare. Penso che sia questa la miglior descrizione per me: lo squalo va continuamente a caccia, non si preoccupa di come procurarsi il pasto successivo, non pensano a nient’altro e anche io vivo così”.

Successivamente il giocatore ha condiviso la propria intervista su Twitter, inserendo proprio l’emoji dello squalo.

