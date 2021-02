CKSA Mosca sfortunatissimo: si ferma anche Tornike Shengelia

Dopo aver perso per tutta la stagione Nikola Milutinov, il CSKA Mosca si trova a dover affrontare un altro infortunio molto serio. Si tratta di quello occorso al ginocchio Tornike Shengelia durante il match di VTB League contro lo Zielona Gora.

Il georgiano dovrà saltare “diverse partite”, secondo quanto scritto sui social dal club russo che ha rimandato ulteriori valutazioni sui tempi di recupero agli esami che ci saranno nelle prossime ore.

Toko Shengelia to miss several games

Our team forward @TokoShengelia23 suffered a knee injury in the last quarter of the game against @basket_zg and did not fly with the team to Valencia.

The timing of his return to the court will be adjusted based on the results of the tests. pic.twitter.com/V7voduSb3n

— CSKA Moscow (@cskabasket) February 3, 2021