Clamoroso a Jakarta! La Lettonia vince al cardiopalma, Francia fuori dal mondiale

Francia-Lettonia 86-88

(33-26; 20-23; 21-13; 12-26)

Sono i transalpini a prendere il controllo nei primi minuti di gioco, con Fournier che spinge i suoi sul 16-7. I baltici cercano di contenere il talento avversario con una difesa forte e un buon movimento di palla dentro l’area, con prima Smits e poi Davis Bertans a tenere botta dietro l’arco, poi un pazzesco buzzer di uno scatenato Fournier vale il 33-26 al primo gong. Non cambia la musica nella seconda frazione: una maggiore freddezza consente alla Francia di tenere la testa avanti, nonostante la Lettonia metta grande energia e voglia di giocarsela. Zagars e Zoriks riavvicinano a -1, ma ancora una volta è Fournier a far respirare i suoi per il 53-49 all’intervallo.

Riprende il gioco e stavolta è Yabusele a prendersi la scena con 7 punti che valgono il primo vantaggio in doppia cifra: gli uomini di Banchi provano a restare aggrappati alla partita, ma tanti cali di concentrazione e qualche errore di troppo vengono puniti da Fournier e compagni che consolidano il 74-62 prima del quarto finale. Nel quarto periodo però il trend francese si spegne improvvisamente: con solo 3 punti racimolati dalla lunetta nei primi 5′, la Lettonia rientra forte in partita sul 77-74. Dal timeout di Collet, la partita si accende con continui botta e risposta che portano a un finale ad alta tensione: Fournier sbaglia una tripla pesante, sull’altro fronte Smits dalla lunetta trova il primo vantaggio lettone della partita sull’86-87 con 37” sul cronometro. Fournier sbaglia per il vantaggio e sul fronte opposto tocca a Zagars chiuderla: il classe 2000 fa solo 1/2 lasciando spazio all’ultimo tentativo francese, ma Francisco sbaglia per la vittoria e la Lettonia vince 86-88.

FRANCIA: Fournier 27, Yabusele 18, Batum 13

LETTONIA: Zagars 22, Smits 20, Davis Bertans 15

IMMAGINE IN EVIDENZA: fiba.basketball