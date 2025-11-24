CLAMOROSO a Milano: Ettore Messina si è dimesso, panchina a Peppe Poeta

È stata probabilmente fatale la sconfitta di ieri a Trieste, la “goccia” che ha fatto traboccare il vaso e ha convinto Ettore Messina a dimettersi come allenatore dell’Olimpia EA7 Milano, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il leggendario coach siciliano, 66 anni, aveva deciso in estate di riportare in biancorosso Peppe Poeta come proprio assistente, con l’obiettivo di cedergli la panchina nell’estate 2026. Decisione che alla fine è stata anticipata di qualche mese, visto che proprio Poeta ora prenderà il suo posto.

Messina, che conserverà un ruolo in società come consulente di Leo Dell’Orco, lascia la panchina di Milano dopo 6 stagioni abbondanti, in cui ha vinto 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, arrivando alle Final Four di EuroLega nel 2021.

Al momento l’Olimpia Milano si trova all’8° posto in LBA, con un record di 5-4, e 11° in EuroLega, sul 6-6.