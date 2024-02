CLAMOROSO a Trapani, Antonini: “Siamo in trattativa con Teodosic! E su Tambone…”

Valerio Antonini, vulcanico presidente dei Trapani Shark, compagine che sta ammazzando la Serie A2, ha rivelato a Fabrizio Fabbri de Il Corriere dello Sport che è in trattativa con Milos Teodosic per portarlo in Sicilia una volta conquistata la Serie A:

“Voglio regalare ai nostri tifosi e alla nostra città la serie A e stiamo già pensando alla prossima stagione perché non vorremmo trovarci impreparati. Abbiamo già l’accordo con due giocatori molto forti. Ed è in piedi una trattativa con un serbo che sta giocando in patria ed è stato in Italia. Teodosic? Lo ha detto lei, fiuto da giornalista”.

PROSSIMI BOTTI DI MERCATO

“Tambone è un nome tra molti. Abbiamo Rodriguez fermo da due mesi e la squadra sta tirando il collo. Prenderemo un play quindi e anche un altro americano, che sarà di scorta se nella fase decisiva dovessimo avere problemi di infortuni”.

LA RIVISITAZIONE DEL MOTTO DI DE COUBERTAIN

“Lo sport per me è lontano da De Coubertin. Direi che la storica frase è stata tradotta male: non è importante partecipare, ma vincere”.

Insomma, possiamo dire che Valerio Antonini ci farà divertire quest’estate se davvero Trapani salirà in Serie A e chissà se Milos Teodosic…

