CLAMOROSO a Trapani! Repesa out, Pozzecco al suo posto?

Potrebbe essere un vero e proprio terremoto in casa Trapani Shark l’indiscrezione riportata dal Giornale di Sicilia, che parla di una possibile separazione tra il club siciliano e Jasmin Repesa. Secondo le fonti, ci sarebbero frizioni interne tra l’allenatore croato, lo spogliatoio e la società, che avrebbero portato a un confronto delicato sulla sua posizione. Occhio all’opzione Pozzecco in casa di esonero di Repesa a Trapani.

Frattura irreparabile?

Repesa, arrivato a Trapani in estate dopo la promozione in Serie A, potrebbe quindi lasciare anticipatamente la guida della squadra. Il quotidiano siciliano parla di una situazione complessa, con una spaccatura difficile da ricucire. Tuttavia, non sarebbero del tutto da escludere eventuali ripensamenti, anche se appaiono complicati.

Possibili sostituti: Pozzecco in pole position

Se l’addio di Repesa dovesse concretizzarsi, la dirigenza della Trapani Shark starebbe già valutando diverse alternative per la panchina. Il nome più suggestivo in casa Trapani è quello di Gianmarco Pozzecco in caso di addio a Repesa, che potrebbe fare ritorno in Sicilia, dove ha chiuso la sua carriera da giocatore e ha iniziato quella da allenatore con l’Orlandina.

Tra le altre opzioni ci sarebbero:

Sasha Djordjevic , già in passato accostato alla panchina siciliana e ben visto dal presidente Antonini ;

, già in passato accostato alla panchina siciliana e ben visto dal presidente ; Sergio Scariolo , nome di prestigio ma di difficile realizzazione;

, nome di prestigio ma di difficile realizzazione; Andrea Diana , attuale assistente e allenatore della promozione in Serie A, anche se la sua promozione sembra poco probabile;

, attuale assistente e allenatore della promozione in Serie A, anche se la sua promozione sembra poco probabile; Maurizio Buscaglia, un’opzione meno concreta ma comunque valutata.

Quale futuro per la Trapani Shark?

Se la separazione tra Repesa e Trapani dovesse concretizzarsi, il club dovrà fare una scelta strategica per mantenere alta la competitività in Serie A. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il tecnico croato resterà o se partirà una nuova era sulla panchina siciliana. Restiamo in attesa di sviluppi per capire quale sarà il futuro della squadra e chi guiderà il progetto sportivo nel prosieguo della stagione.