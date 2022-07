Clamoroso al The Tournament: un altro buzzer beater con Tortona protagonista

L’altro ieri vi abbiamo raccontato di un finale pazzesco al The Tournament con il buzzer beater di Mike Daum, giocatore di Tortona, che ha dato la vittoria ai Defeat Diabetes.

Nella notte un altro finale thrilling al TBT, uno dei tornei estivi più famosi degli Stati Uniti con un montepremi finale di 1 milione di dollari e gare a eliminazione diretta. Ancora una volta giocatori di Tortona protagonisti. Stavolta Daum ha visto l’altro lato della medaglia, vedendosi sparare in faccia da JP Macura il tiro che ha messo il sigillo alla vittoria degli avversari.

OMG JP MACURA JUST CROSSED UP MIKE DAUM AND HIT THE @SLING SHOT FOR @ZipEmUpTBT😱

HE WENT ABSOLUTELY CRAZY AFTER AND SAID GOODNIGHT🔥⚔️‼️ pic.twitter.com/yLe7mLPYj9

— TBT (@thetournament) July 21, 2022