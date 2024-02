CLAMOROSO! Antonini di Trapani denuncia Mascio di Treviglio: “Nefandezze senza precedenti”

Il presidente Valerio Antonini comunica che, ascoltate con attenzione le gravissime dichiarazioni oggi fatte dal presidente della società di Treviglio, Stefano Mascio, e riguardanti la cessione del giocatore Pierpaolo Marini, ha dato mandato ai suoi legali per procedere legalmente al fine di tutelare l’immagine propria, della società Trapani Shark e del suo tesserato gravemente e ingiustamente accusato da una serie infinita di nefandezze senza precedenti.

Tutele giudiziarie che saranno poste in essere oltre che in sede sportiva anche in sede civile e penale.

Fonte: ufficio stampa Trapani Shark