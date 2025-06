CLAMOROSO Danilo Gallinari: è la sua migliore prestazione dal 2015

Ieri notte Danilo Gallinari ha dominato l’incontro di BSN tra i suoi Vaqueros de Bayamon e i Mets de Guaynabo, una sorta di re-match dopo quanto accaduto nella partita di pochi giorni fa con la rissa tra DeMarcus Cousins e alcuni tifosi dei Vaqueros. Come in occasione del primo incontro, anche ieri sono stati i Vaqueros a vincere: 76-87. Merito del Gallo, che ha sfoderato quella che finora è la sua migliore prestazione in Porto Rico.

L’azzurro ha chiuso con la bellezza di 39 punti in 36′, con 13/18 dal campo e 4/5 da tre punti. Non è solo la miglior gara di Gallinari in Porto Rico, ma a livello realizzativo è la sua migliore performance dal 2015, quando indossava la maglia dei Denver Nuggets in NBA. Il 22 marzo 2015 realizzò infatti 40 punti in una gara contro Orlando, anche se il suo career-high rimangono i 47 punti che segnò nell’ottobre dello stesso anno contro Dallas.

Se consideriamo però tutta la lunghissima carriera di Danilo Gallinari, i 39 punti contro i Mets de Guaynabo si piazzano al terzo posto nella sua personale classifica realizzativa. Prima di questa gara, il record stagionale dell’azzurro erano 27 punti, raggiunti in due occasioni. In BSN, Gallinari sta segnando 19.8 punti di media.