Clamoroso, il Real Madrid vuole giocare anche le partite di basket al Santiago Bernabeu

Clamorosa indiscrezione in arrivo dalla Spagna. Il Real Madrid avrebbe intenzione di giocare anche le partite di basket allo stadio Santiago Bernabeu, una volta che saranno finiti i lavori di ristrutturazione, presumibilmente al termine della prossima stagione.

L’idea dei blancos sarebbe di disputare nell’impianto le partite più importanti e quelle di eventi particolari come Copa del Rey o Final Four di EuroLega.

Si tratterebbe di un cambiamento epocale per la pallacanestro europea. Cose del genere recentemente sono state fatte negli Stati Uniti per le Final Four NCAA o in Francia per Eurobasket 2015. Lì però si giocò a Lille, in uno stadio che per l’occasione ospitò 30mila spettatori, presumibilmente molti meno di quelli che potrebbe contenere il Bernabeu.

A riportarlo i maggiori quotidiani sportivi spagnoli che hanno ripreso l’esclusiva lanciata dalla trasmissione catalana Tu Diràs su RAC1.