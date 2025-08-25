CLAMOROSO in AmeriCup 2025: Team USA cade contro l’Uruguay

Team USA ha subito una delle sconfitte più sorprendenti della storia recente del basket FIBA: nella notte di domenica, a Managua (Nicaragua), gli Stati Uniti hanno perso 86–85 contro l’Uruguay nella seconda giornata della FIBA Men’s AmeriCup 2025.

Galloway e Ramsey non bastano agli USA

Nonostante i 25 punti di Langston Galloway (ex Trapani e Reggio Emilia) e i 19 di Jahmi’us Ramsey (neo giocatore di Trieste), gli americani non sono riusciti a evitare il ko. Da sottolineare anche la prova intelligente di Jerian Grant, guardia del Panathinaikos AKTOR Atene, che ha chiuso con 7 punti, 7 assist, 1 rimbalzo e 1 recupero in 24 minuti, gestendo a lungo i ritmi offensivi della squadra di Stephen Silas.

Vescovi e Rodríguez eroi uruguaiani

L’Uruguay ha costruito l’impresa grazie a una coppia micidiale: Santiago Vescovi, autore di 24 punti, e Joaquín Rodríguez, che ne ha messi 23, firmando insieme i canestri decisivi nell’ultimo minuto di gioco.

Dopo i 5 punti consecutivi di Ramsey che avevano riportato avanti gli USA sull’83–82 a 1:18 dalla sirena, i sudamericani hanno risposto con un parziale di 4–0 che ha ribaltato definitivamente il punteggio. Il canestro nel finale di Tyler Cavanaugh ha riavvicinato gli americani, ma l’ultimo tiro non è andato a segno.

Situazione nel girone

Con questa sconfitta contro l’Uruguay, Team USA scivola a 1–1 nel Gruppo C della FIBA AmeriCup 2025, mantenendo comunque intatte le possibilità di qualificazione alla fase successiva. Ma il passo falso contro l’Uruguay suona come un campanello d’allarme: gli Stati Uniti non possono più permettersi distrazioni se vogliono arrivare fino in fondo al torneo continentale.

