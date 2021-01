Clamoroso in NCAA, si gioca con le mascherine

Per certi versi incredibile quanto visto poche ore fa in NCAA: i giocatori di Boston University sono scesi in campo sul parquet di Holy Cross indossando delle mascherine per prevenire il contagio da Covid-19.

Alla fine l’ateneo di Boston ha vinto la gara per 83-76, recuperando dal -5 dell’intervallo. Domani le due squadre si affronteranno di nuovo a campi invertiti e anche gli atleti di Holy Cross dovrebbe indossare dei dispositivi di protezione individuale, stando a quanto riporta Yahoo! Sports.

Una immagine inusuale ma in tempo di pandemia probabilmente dovevamo aspettarci, prima o poi, di vedere anche questo.

Boston University is wearing masks while playing in its season opener at Holy Cross.

Both teams will wear masks when they play tomorrow at Boston University.pic.twitter.com/cjHvy763sQ

— Yahoo Sports (@YahooSports) January 4, 2021