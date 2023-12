Clamoroso colpo di mercato in arrivo dalla Spagna. Il Casademont Saragozza è pronto a ingaggiare Isaiah Thomas.

Il playmaker sembra pronto ad affrontare la prima esperienza oltre Oceano della sua lunghissima carriera. Un percorso fatto quasi del tutto di NBA, ad eccezione di alcune apparizioni in G-League. Ora Thomas, a 34 anni, sembra pronto alla prima esperienza europea.

Saragozza, lo ricordiamo, aveva ingaggiato Andrea Cinciarini qualche mese fa, salvo lasciarlo libero di tornare nella sua Pesaro qualche settimana orsono. Adesso in cabina di regia pronto l’arrivo di Isaiah Thomas, per il quale i media spagnoli parlano di accordo già raggiunto. Mancherebbe, dunque, solo l’ufficialità per l’approdo in Liga ACB di un due volte All-Star che è fermo dalla scorsa stagione, in cui ha giocato solamente 19 partite con gli Charlotte Hornets.

About Casademont Zaragoza🔴🇪🇸 The Spanish club is finishing a deal with 🇺🇸ISAIAH THOMAS. The player is MORE THAN READY to go overseas and play in the best european national league. Sources tell @PabloFdezd7 pic.twitter.com/DkwiOX2cRq — PABLO FERNÁNDEZ (@PabloFdezd7) December 30, 2023

Zaragoza ha mancato la qualificazione alle Final Eight di Copa del Rey, vedremo se l’arrivo di Thomas basterà per centrare i playoff e fare strada in Fiba Europe Cup. Nella quarta competizione europea per club, gli spagnoli si trovano nella seconda fase a gironi con un record di 1-1, quattro gare ancora da giocare e la necessità di arrivare almeno secondi per accedere ai quarti di finale.