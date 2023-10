CLAMOROSO! James Harden scambiato ai Clippers: ecco tutti i dettagli della trade

L’offseason dei Los Angeles Clippers era iniziata male con il fallimento della trattativa per Malcolm Brogdon, ma con l’avvicinarsi della free agency la situazione è migliorata. Con Kawhi Leonard e Paul George che hanno bisogno di una guardia, i Los Angeles Clippers avrebbero trovato un accordo per uno scambio che porterebbe James Harden a Los Angeles dai Philadelphia 76ers.

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, i Clippers e i Sixers hanno trovato un accordo per una trade che permettere a James Harden di trasferirsi ai Los Angeles Clippers.

BREAKING: The Philadelphia 76ers have agreed on a trade to send guard James Harden to the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/wAyuJKMfAw — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2023

James Harden si unirà a Kawhi Leonard, Paul George e Russell Westbrook ai Clippers che punta chiaramente a vincere il titolo NBA.

Ecco i dettagli della trade: I Sixers prendono Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington, KJ Martin, diverse scelte al draft e uno scambio di scelte per James Harden, PJ Tucker e Filip Petrusev.

The Sixers are acquiring Marcus Morris, Nic Batum, Robert Covington, KJ Martin, multiple draft picks and a pick swap for James Harden, PJ Tucker and Filip Petrusev, sources tell ESPN. https://t.co/fSOkgO5xd3 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2023

The Clippers are sending the Sixers a 2028 unprotected first-round pick, two second-round picks and a pick swap, sources tell ESPN. The Clippers are also routing the 76ers an additional future first-round pick from a third team. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2023

Inoltre, i Philadelphia 76ers taglieranno Danny Green per fare spazio a roster per tutti i giocatori in arrivo dai Clippers nella trade che permette a James Harden di andare nella sua California.

The 76ers are waiving veteran guard Danny Green, sources tell ESPN. Philadelphia needed the roster spot to complete the trade with the Clippers. https://t.co/ZqnoYH5ZiB — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2023

James Harden potrebbe fare il suo esordio con i californiani nel derby contro i Lakers nella notte tra mercoledì e giovedì.

Leggi anche: Com’è andata la prima di Gallinari con Washington contro Boston?