CLAMOROSO! James Harden scambiato ai Clippers

L’offseason dei Los Angeles Clippers era iniziata male con il fallimento della trattativa per Malcolm Brogdon, ma con l’avvicinarsi della free agency la situazione è migliorata. Con Kawhi Leonard e Paul George che hanno bisogno di una guardia, i Los Angeles Clippers avrebbero trovato un accordo per uno scambio che porterebbe James Harden a Los Angeles dai Philadelphia 76ers.

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, i Clippers e i Sixers hanno trovato un accordo per una trade che permettere a James Harden di trasferirsi ai Los Angeles Clippers.

BREAKING: The Philadelphia 76ers have agreed on a trade to send guard James Harden to the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/wAyuJKMfAw

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2023